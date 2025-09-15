inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

"¡Leonardo, bájale de...!”, Emiliano Aguilar advierte públicamente a su hermano tras ser ‘víctima de burlas’

Leonardo y Emiliano Aguilar se volvieron a enfrentar públicamente luego de que Leonardo ‘se burlara’ de Emiliano en pleno concierto. Esto fue lo que sucedió.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Leonardo y Emiliano Aguilar se volvieron a enfrentar públicamente luego de que Leonardo ‘se burlara’ de Emiliano en pleno concierto. Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar y Emiliano no dudó en advertir y amenazar a Leonardo. Esto fue lo que sucedió.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×