Venga La Alegría | Programa 31 de diciembre Parte 2 | Disfruta de los premios VLA y el último Sin Palabras del 2025
¡Celebramos a lo grande! En este fin de año preparamos un programa muy especial para todos ustedes, quienes nos acompañan cada mañana y nos dejan entrar a sus casas a través de la pantalla de Azteca UNO.
Acompáñanos y disfruta de Venga La Alegría este fin de año, donde le dimos un repaso a lo mejor de los espectáculos, cocinamos delicioso y hablamos sobre los rituales y propósitos de Año Nuevo.