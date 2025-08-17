inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Quién pelea y quién se presenta en el Supernova Strikers 2025? Juan Bertheau reveló todo a Pedro Prieto sobre el evento más esperado del año

Pedro Prieto platicó con Juan Bertheau, quien destapó todos los detalles de Supernova Strikers 2025, el evento deportivo donde se miden los creadores de contenido del momento.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¿Quiénes pelearán y quiénes se presentarán en el magno evento? Pedro Prieto platicó con Juan Bertheau, quien destapó todos los detalles de Supernova Strikers 2025, el evento deportivo donde se miden los creadores de contenido del momento. ¡No pierdas detalle!

Venga La Alegría Fin de Semana
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×