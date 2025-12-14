Defensas apasionadas antes de la gran final de La Granja VIP

Previo a la gran final de La Granja VIP, Miriam García, novia de Eleazar Gómez, y Gerudito, amigo cercano de Teo, acudieron al foro de Venga la Alegría Fin de Semana con el objetivo de defender a los participantes y explicar al público por qué deberían ser salvados este domingo de eliminación. Durante su intervención, Gerudito aseguró que el fandom de Teo es completamente real y que el apoyo que recibe no proviene de bots, sino de seguidores genuinos. Por su parte, Miriam afirmó que ha tenido encuentros con personas en la calle que le han expresado su respaldo total a Eleazar, demostrando que cuenta con el cariño del público.