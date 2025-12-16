Venga La Alegría | Programa 16 de diciembre Parte 1 | Michelle Vieth habla del estado de salud de Yolanda Andrade y Adame arremete contra ‘El Patrón’

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 16 de diciembre 2025, parte 1: Michelle Vieth habla del estado de salud de Yolanda Andrade, las declaraciones de las celebridades tras la presentación de Manuel Alejandro en El Cantoral, Yahir aclara lo del negocio de aguacate de su hijo Tristán, Yulianna Peniche recuerda la deuda que tiene ‘Parejita’ con ella y Silverio Rocchi habla de sus señalamientos como padre ausente. Además, la pasarela navideña con los mejores looks para ellas, Adame arremete contra ‘El Patrón’ en La Granja VIP, el ritual para recibir el invierno y mucha diversión.