Alfredo Adame pone al Tío Pepe a lavar su plato y los otros granjeros protestan
¿El invitado debe lavar su plato o está exento? A esa duda se enfrentaron los granjeros gracias a Alfredo Adame, tras el desayuno sorpresa para el Tío Pepe.
Este 16 de diciembre, los granjeros sorprendieron al Tío Pepe con un desayuno de agradecimiento por todo su apoyo y esfuerzo. Sin embargo, todos quedaron impactados cuando, al finalizar, Alfredo Adame le pidió a El Mayoral que lavara su plato para ser como un granjero más. Algunos se mostraron en contra, pero el Tío Pepe no tuvo ningún problema con cumplir la petición.