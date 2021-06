La Voz: Esta noche de audiciones fue impecable y llena de talento.

Nuestros queridos coaches vivieron una épica noche de audiciones que también nos dejó con la boca abierta. Y es que, María José, Miguel Bosé, Edith Márquez y Jesús Navarro, quedaron maravillados ante presentaciones que nos enchinaron la piel.

La noche arrancó con Zayra Frausto, quien llegó desde Sonora para interpretar la canción ¿A quién? La cantante, de 36 años, cautivó a nuestros coaches y al público mexicano, pero se unió a las filas de María José.

Zayra se plantó en el escenario de La Voz de manera perfecta.

Héctor Castillón fue una de las sorpresas de la noche, ya que dejó a Miguel Bosé estremecido con Bailando Solo. El cantante, de 26 años, se unió a las filas del artista español para mejorar su voz en esta aventura.

Miguel Bosé confiará en la voz de Héctor para continuar su camino.

Moisés Solís llegó desde Guadalajara, Jalisco, para imprimir juventud, romanticismo y poder en el escenario. El participante tapatío también fue reclutado por el maestro de Miguel Bosé tras cantar We Belong Together.

Mariana Marín subió al escenario para interpretar Algo contigo. La oaxaqueña, de 23 años, impresionó a todos nuestros coaches con su belleza, estilo y talento, pero ella decidió unirse al Team Jesús Navarro.

Mariana vibró muy alto con su interpretación en el escenario.

Diego Meléndez fue uno de los hombres más jóvenes de la noche, pero nada le impidió lucirse con el éxito Completamente enamorados. El artista, de 21 años, no dudó en unirse al equipo del experimentado Miguel Bosé.

Martha López llegó desde Tamaulipas para enamorarnos con su dulce voz. La participante se unió al equipo de María José tras regalar una presentación de primer nivel al ritmo de A cambio de qué.

Su pasión por la música la trajo por una oportunidad al escenario.

Te puede interesar: La Voz: Deslumbrantes participantes se dieron cita esta noche.

Concursantes de primer nivel se dieron cita en el escenario de La Voz 2021

Rogelio Edel nos cautivó con el tema You are the inspiration, además de que puso en alto sus raíces regiomontanas. El cantante, de 25 años, no dudó ni un solo segundo en unirse a la filas de Jesús Navarro.

Salvador Arreola nos regaló la escena más tierna de la noche, pues cantó Mientes tan bien en un momento que enchinó la piel de los televidentes. El concursante, de 35 años, fue reclutado por la queridísima Edith Márquez.

Arantza, de 26 años, nos puso a bailar con el éxito Man In The Mirror. La talentosa participante enamoró a Jesús Navarro con su potente voz e histrionismo en el escenario.

Ángel Pacheco fue reclutado por Edith Márquez tras interpretar Llegaste Tú. El tamaulipeco regaló una asombrosa audición en el escenario de La Voz 2021.

Lizzette Montserrat imprimió juventud y pasión en el escenario de La Voz 2021. La participante, de 19 años, dejó claro que el talento no está peleado con la edad tras cantar Blanco y Negro.

Jesús Navarro reclutó a sus filas a esta talentosa cantante.

Emilio El de la lengua encendida llegó desde Guadalajara para cantar Lovely. Miguel Bosé apostó por el talento de este participante y lo incorporó a sus filas.

Itzayana Saint dejó el corazón en el escenario con la canción Physical. La hidrocálida se sintió identificada con el carisma y alegría de nuestra bellísima María José.

Carolina Núnez también brilló en su paso por el escenario de La Voz 2021. La mujer, de 32 años, se unió al Team Jesús Navarro tras cantar A mi manera.

Cons Casillas dejó sorprendido al maestro Miguel Bosé, quien agrandó su equipo con la talentosa joven de 21 años.

Edson cerró la noche con Amor como el nuestro, tema con el que consiguió su pase dorado al Team María José.

También te puede interesar: La Voz: Carisma, talento y voces se dieron cita en las audiciones.