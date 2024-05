Ingrid Coronado presume a su nuevo novio en redes sociales

La guapa y talentosa Ingrid Coronado está de plácemes y manteles largos por dos cuestiones, primero porque después de varios años decidió abrirle otra vez las puertas al amor y segundo, porque recientemente fue el cumpleaños de su nuevo novio.

La conductora de 49 años está muy enamorada, así lo demostró en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram; sin embargo, esto desató infinidad de especulaciones, pues no se ve el rostro del afortunado novio.

Ana Ferro nos abrió su corazón para platicar sobre Fernando del Solar. [VIDEO] Ana nos reveló algunos de sus momentos favoritos al lado de Fer del Solar, y nos compartió todas las enseñanzas que le dejó.

¿Cuáles han sido los romances de Ingrid Coronado?

Ingrid Coronado ha tenido dos apasionados romances. El primero de ellos con Charly López, quien es el padre de su hijo mayor y de quien terminó separándose y el segundo con el finado conductor Fernando del Solar, con quien procreó dos hijos.

Te puede interesar: Ingrid Coronado le responde a Charly López por polémica sobre su firma

Ambos romances marcaron la vida de la conductora que decidió cerrarle las puertas al amor y concentrarse en su familia y en su vida profesional; sin embargo, eso es cosa del pasado pues en redes sociales presumió a su actual pareja.

¿Qué publicó Ingrid Coronado?

Ingrid Coronado compartió una fotografía en la playa al lado de su novio Germán Bricio, con quien la conductora inició un romance alguno algunos meses. Cabe mencionar que ella no ha revelado más detalles porque prefiere mantener su relación alejada de los medios como hacen muchos artistas.

En la imagen que compartió Ingrid Coronado no se ve el rostro de Germán Bricio, pero lo que es evidente es lo enamorada que está dado que se le ve feliz, contenta y sobre todo sale a relucir el amor que se tienen.

También te puede interesar: Ingrid Coronado envía duro y polémico mensaje a Anna Ferro

¿Quién es el nuevo novio de Ingrid Coronado? Como mencionamos anteriormente, el nombre de la actual pareja de Ingrid es Germán Bricio Arzubide, quien es un exitoso empresario, conferencista y fundador de diversas empresas de manufactura, bienes raíces y comercio internacional.

Actualmente tiene 56 años y se sabe que ya convive con los hijos de Ingrid Coronado, los cuales son el principal pilar y motor de su vida.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

La publicación fue bien recibida por algunos fans de Ingrid Coronado, pero también dividió opiniones: “Me caes muy bien. Pero qué aburrido que siempre escondes a la gente que te rodea”, “Finalmente Ingrid hoy creo que después de tanto sanar, es el indicado para acompañarte en esta vida”, “Qué vergüenza que los malos comentarios vengan de puras mujeres. Ustedes no saben lo que ella vivió, no saben lo que pasa la gente y aun así se atreven a juzgar”.

Te puede interesar: FOTOS | Ingrid Coronado le pidió al universo una pareja, ¡y después de una década por fin llegó!