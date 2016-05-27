CONOCE MAS ACERCA DEL TABAQUISMO
EL TABAQUISMO ES UNA ENFERMEDAD CRÓNICA QUE SE CARACTERIZA POR GENERAR ADICCIÓN A LA NICOTINA, LA CUAL OCASIONA DEPENDENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA, EL CONSUMO DE ESTA SUSTANCIA, OBLIGA A LOS FUMADORES A MANTENER EL CONSUMO DEL TABACO.
EN EL HUMO DEL CIGARRO, SE ENCUENTRA MAS DE 2000 PRODUCTOS TÓXICOS, INCLUYENDO MONÓXIDO DE CARBONO, CIANURO Y ELEMENTOS RADIOACTIVOS.
DE ACUERDO CON MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MÉXICO MUEREN APROXIMADAMENTE 147 PERSONAS DIARIAMENTE, ESTO POR ENFERMEDADES OCASIONADAS POR EL CONSUMO DEL CIGARRO.
LA ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES (ENA) 2011 REFIERE UN 21.7% DE FUMADORES DE 12 A 65 AÑOS (17.3 MILLONES DE MEXICANOS), QUE SE INCREMENTA EN UN 3.5% ANUAL Y ALREDEDOR DE 30.2% DE FUMADORES PASIVOS.
DEBIDO A ESTO NOS ACOMPAÑAN EL DÍA VIERNES 27 DE MAYO LA CLÍNICA DEL TABACO.
DAMOS UN SINCERO AGRADECIMIENTO A LA CLINICA DEL TABACO, S.C
LA CLINICA TIENE SU BASE EN MÉXICO. CDMX, SIN EMBARGO SUS PROGRAMAS PUEDEN LLEVARSE A CUALQUIER LOCALIDAD NACIONAL O EXTRANJERA (YA SEA ESPAÑOL, INGLES O PORTUGUES).
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