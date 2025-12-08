YA ES OFICIAL: Estos serán los PRECIOS de los boletos para los conciertos de Rosalía en México
Los precios de los conciertos de Rosalía en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey ya han sido liberados, te los desglosamos por áreas y te explicamos qué incluye el paquete VIP.
Te recomendamos
-
Me dejó por una nadaqueverienta | Programa del 08 de diciembre de 2025
-
Caro rompe en llanto al enterarse de que su hija sufre bullying en la escuela
-
Luis arremete contra Karla en pleno foro por hacerle bullyign a su mejor amiga
-
"No soy rara, soy diferente": Yuli no piensa tolerar más bullying por parte de la ex de su novio
-
Humberto dice que su ex le robó y le deja en claro que ya no quiere nada con ella
Lo Más Recientes
-
¿Qué son los Asia Artist Awards? y ¿Quiénes se coronaron este año?
-
Las 7 mejores películas de Navidad para ver en streaming
-
Jimmy Kimmel se burla de Donald Trump y renueva con ABC hasta 2027
-
Keith Urban se separa de Nicole Kidman, pero Jennifer Lopez lo consuela en secreto
-
Sydney Sweeney rompe el silencio sobre su polémico anuncio de jeans
-
Actor despedido de Matlock reaparece en redes sociales tras acusaciones de agresión sexual
-
Orgullo latino en los Golden Globes 2026: Conoce a los actores nominados
-
YA ES OFICIAL: Estos serán los PRECIOS de los boletos para los conciertos de Rosalía en México