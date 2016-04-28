ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES
ALGUNOS DE LOS PADECIMIENTOS MÁS COMUNES SON:
•REFLUJO, ACIDEZ, ÚLCERA, GASTRITIS, COLITIS, PIEDRAS EN LA VESÍCULA, HERNIA HIATAL, HERNIA INGUINAL, DIVERTÍCULOS, INFLAMACIÓN DEL INTESTINO, HEMORROIDES, ENTRE OTROS.
LAS PRINCIPALES CAUSAS QUE PROVOCAN ESTAS ENFERMEDADES SON:
•MALA ALIMENTACIÓN, AYUNOS PROLONGADOS, OBESIDAD, SEDENTARISMO, TABAQUISMO, ESTRÉS Y PROBLEMAS HORMONALES.
LOS SÍNTOMAS VARÍAN SEGÚN EL PADECIMIENTO, ALGUNOS DE ELLOS SON:
•REFLUJO, ACIDEZ, MALA DIGESTIÓN, NÁUSEA, VÓMITO, MAL ALIENTO, INFLAMACIÓN ABDOMINAL, DIFICULTAD PARA PASAR LOS ALIMENTOS, SENSACIÓN DE AHOGAMIENTO, DOLOR EN LA ZONA INGUINAL, ENTRE OTROS.
DE ACUERDO CON ESTADÍSTICAS DE FUNMED, EL 90% DE LA POBLACIÓN EN MÉXICO PRESENTA ALGÚN PADECIMIENTO GÁSTRICO COMÚN.
•EL OBJETIVO DE LA FUNDACIÓN ES LA DETECCIÓN OPORTUNA Y TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS GÁSTRICOS SIMPLES Y COMUNES.
•PARA CUMPLIR CON ESTE OBJETIVO DE MANERA EFICIENTE Y OFRECIENDO LA MAYOR CALIDAD DE SERVICIO INTEGRAL, FUNMED HA JUNTADO UN GRUPO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS, QUE DE MANERA VOLUNTARIA APOYAN PARA LAS DETECCIONES, DANDO A CADA CASO EL SEGUIMIENTO NECESARIO SEGÚN SEA EL DIAGNÓSTICO.