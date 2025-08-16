inklusion logo Sitio accesible
a más+
Especiales a más + 7.2
Nota

a más: Películas del Cine Mexicano para ver este fin de semana GRATIS

Celebra a lo grande el Día del Cine Mexicano en familia con las películas que marcaron a la industria de nuestro país.

crepusculo de un dios
Especiales a más + 7.2
Compartir
  •   Copiar enlace

En a más celebramos en grande el Día del Cine Mexicano, donde en nuestros cineramas tenemos preparado para ti una serie de películas que enaltecen a la industria de nuestro país. A continuación, te compartimos los horarios:

SÁBADO

Crepúsculo de un Dios
Horario: 5:45 PM

crepusculo de un dios

Adiós a mi pueblo
Horario: 7:15 PM

adios a mi pueblo

La Muerte en Bikini
Horario: 8:45 PM

la muerte en bikini

Carlos El Terrorista
Horario: 10:30 PM

Carlos el terrorista

DOMINGO

Gatillo Veloz
Horario: 3:30 PM

Gatillo Veloz

El Zorro Vengador
Horario: 5:00 PM

El zorro vengador

Atrapados
Horario: 6:30 PM

Atrapados

Contra La Muerte
Horario: 8:30 PM

Carrera contra la muerte

Chico Pistolón
Horario: 10:30 PM

chico pistolon

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a a+ 7.2 en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo
Te Puede Interesar
Los-warren-conjuro-4.jpg
La historia real detrás de El Conjuro 4: el aterrador caso de los Warren que nunca se resolvió
Especiales a más + 7.2
Extraterrestres
¿Es 3I/ATLAS una nave extraterrestre? La NASA responde mientras crecen las teorías
Especiales a más + 7.2
angelina y salma.jpg
Brujería en Catemaco: Salma Hayek y Angelina Jolie desatan el misterio en la tierra de los hechiceros
Especiales a más + 7.2
brujas
Captan supuestas brujas realizando ritual en el Cerro de la Estrella y desatan pánico en redes
Especiales a más + 7.2
muñeca-anabelle
¡Una supuesta víctima más de Annabelle, la muñeca poseída!
Especiales a más + 7.2
nostradamus
Predicciones de Nostradamus: ¿un preludio de guerra global en 2025?
Especiales a más + 7.2
profecías mayas
De miedo: las profecías mayas que siguen dando que hablar... esto decían sobre el fin del mundo
Especiales a más + 7.2
historia de terror en el metro
Los gritos en los túneles de la Línea 3: Un Misterio que No Deja de Atormentar
Especiales a más + 7.2
×
×