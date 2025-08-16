a más: Películas del Cine Mexicano para ver este fin de semana GRATIS
Celebra a lo grande el Día del Cine Mexicano en familia con las películas que marcaron a la industria de nuestro país.
En a más celebramos en grande el Día del Cine Mexicano, donde en nuestros cineramas tenemos preparado para ti una serie de películas que enaltecen a la industria de nuestro país. A continuación, te compartimos los horarios:
SÁBADO
Crepúsculo de un Dios
Horario: 5:45 PM
Adiós a mi pueblo
Horario: 7:15 PM
La Muerte en Bikini
Horario: 8:45 PM
Carlos El Terrorista
Horario: 10:30 PM
DOMINGO
Gatillo Veloz
Horario: 3:30 PM
El Zorro Vengador
Horario: 5:00 PM
Atrapados
Horario: 6:30 PM
Contra La Muerte
Horario: 8:30 PM
Chico Pistolón
Horario: 10:30 PM