¿Quién era Mary Reeser? La mujer que murió por combustión espontánea

La muerte por combustión espontánea, aunque es algo que tiene una baja probabilidad de que ocurra, eso no implica que no pueda pasar. Dentro de la historia de la humanidad, se tiene el caso de Mary Reeser, una mujer que murió de esa manera, que al día de hoy sigue siendo un misterio su repentino deceso.

Es así que te contaremos un poco de su historia y lo que se sabe al respecto de su muerte. Así que acomódate para que puedas conocer todo sobre el extraño caso que se registró en 1951 en Estados Unidos.

¿Qué fue de Mary Reeser?

Mary Reeser, fue una mujer que nació el 8 de marzo de 1884 en Pensilvania, Estados Unidos. Una ciudadana que tenía una vida normal como la de cualquier otra persona. Pero el 1 de julio de 1957, cuando tenía 67 años, mientras vivía en Florida, en el interior de su hogar, decidió fumarse un cigarrillo.

Al día siguiente, recibió la visita de Pansy Carpenter, quien antes de entrar al domicilio percibió que la perilla de la puerta estaba muy caliente. Al ingresar con ayuda de otras personas, se encontraron con una terrible escena, observando que solamente quedaban los restos de la señora en completas cenizas.

Llegaron al domicilio el FBI, mencionaron que posiblemente la mujer que murió se quedó dormida con el cigarrillo encendido, provocando que se incendiara. Ella tenía antecedentes de consumir pastillas para poder dormir.

Sin embargo, los bomberos explicaron que para llegar a ese punto de cenizas, se necesitaba un calor extremo. Aunque la causa de muerte quedó inconclusa, la hipótesis más certera fue la de combustión espontánea, puesto que no se hallaron combustibles alrededor que provocan ese efecto.

¿Cómo se produce la combustión espontánea?

Aunque sigue siendo un misterio para los científicosla muerte de Mary Keeser, ya se tiene cierta información al respecto. En el portal de howstuffworks, explican que la combustión espontánea, puede deberse a la creación de metano en los intestinos, que se enciende por enzimas, provocando que se inicie el fuego interno.

Sin embargo, al ser un hecho que sigue siendo investigado, se han sugerido muchas teorías al respecto, empleando la posibilidad de la acumulación de electricidad estática, los efectos del alcohol o por el calor de un cigarrillo encendido. Hechos que siguen siendo un misterio para la ciencia, pero que ya se han registrado varios casos similares, además de la mujer que murió en EU.