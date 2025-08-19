¿Una mujer se aparece en las estaciones del metro? Esta es la tétrica leyenda

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX es utilizado por millones de personas diario, lo cual hace que las curiosidades al respecto de su utilización estén a la orden del día. Dentro de estas, ha surgido una tétrica leyenda que indica que, en algunas estaciones, aparece una mujer sonriente.

El metro cuenta con un total de 195 estaciones que se distribuyen a lo largo de 12 líneas, lo cual hace que millones de personas tengan, al menos, una historia dentro de este transporte colectivo. En ese sentido, decenas de ciudadanos coinciden en que, en algún momento de su travesía, se han “encontrado” con una mujer sonriente. ¿De qué trata esta leyenda?

Una mujer en las estaciones del metro, la leyenda que impacta a todos

La leyenda menciona que esta mujer sonriente que aparece en distintas estaciones del Metro de la CDMX se distingue por tener un vestido negro y flotar en su travesía por este lugar. De igual forma, algunos usuarios han afirmado que tiene una sonrisa perturbadora, así como una mirada por demás incómoda.

Esta mujer ha sido vista no solo en los vagones del metro, sino también en los pasillos, escaleras e, incluso, en los túneles que conectan a una estación con otra. La leyenda data de muchos años atrás, y es protagonizada por una pareja que viajaba con amigos, mismos que se encontraron con algo espeluznante.

Una de las personas de este grupo habría visto a una mujer recargada en la pared antes de iniciar el túnel y flotando sobre el suelo. Desde ahí, la leyenda de la mujer sonriente en las estaciones se ha vuelto sumamente popular, y si bien algunos usuarios afirman haberla visto, científicamente no se ha comprobado nada al respecto.

Tengan mucho cuidado si ven a “la señora sonriente” del metro. ABRO HILO🧵:

Algunos pasajeros aseguran que esta mujer se aparece por varias estaciones y trenes, sin importar el lugar donde están ubicadas. Inclusive, hay declaraciones de personas que entran al vagón+ pic.twitter.com/CDXPk8HtG8 — juli🔮 (@cronopiatw) March 21, 2023

¿Qué otras leyendas urbanas hay sobre el Metro de la CDMX?

Otra leyenda urbana que suma mucha fuerza entre las nuevas generaciones es aquella que indica que, en la estación del Metro Pino Suárez, un trabajador observó a una persona que, al día siguiente, descubrió que estaba muerta años atrás luego de ser atropellada por un tren. Se trata, entonces, de un fantasma que deambula por dicha estación.