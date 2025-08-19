inklusion logo Sitio accesible
a más+
Especiales a más + 7.2
Nota

¿Una mujer se aparece en las estaciones del metro? Esta es la tétrica leyenda

En internet ha surgido una leyenda que indica que, en algunas estaciones del metro de la CDMX, se aparece una mujer sonriente. ¿La has visto en el pasado?

mujer-aparece-estaciones-metro-tetrica-leyenda.jpg
Alan Chávez | Marktube
Especiales a más + 7.2
Compartir
  •   Copiar enlace

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX es utilizado por millones de personas diario, lo cual hace que las curiosidades al respecto de su utilización estén a la orden del día. Dentro de estas, ha surgido una tétrica leyenda que indica que, en algunas estaciones, aparece una mujer sonriente.

El metro cuenta con un total de 195 estaciones que se distribuyen a lo largo de 12 líneas, lo cual hace que millones de personas tengan, al menos, una historia dentro de este transporte colectivo. En ese sentido, decenas de ciudadanos coinciden en que, en algún momento de su travesía, se han “encontrado” con una mujer sonriente. ¿De qué trata esta leyenda?

Una mujer en las estaciones del metro, la leyenda que impacta a todos

La leyenda menciona que esta mujer sonriente que aparece en distintas estaciones del Metro de la CDMX se distingue por tener un vestido negro y flotar en su travesía por este lugar. De igual forma, algunos usuarios han afirmado que tiene una sonrisa perturbadora, así como una mirada por demás incómoda.

Esta mujer ha sido vista no solo en los vagones del metro, sino también en los pasillos, escaleras e, incluso, en los túneles que conectan a una estación con otra. La leyenda data de muchos años atrás, y es protagonizada por una pareja que viajaba con amigos, mismos que se encontraron con algo espeluznante.

Una de las personas de este grupo habría visto a una mujer recargada en la pared antes de iniciar el túnel y flotando sobre el suelo. Desde ahí, la leyenda de la mujer sonriente en las estaciones se ha vuelto sumamente popular, y si bien algunos usuarios afirman haberla visto, científicamente no se ha comprobado nada al respecto.

¿Qué otras leyendas urbanas hay sobre el Metro de la CDMX?

Otra leyenda urbana que suma mucha fuerza entre las nuevas generaciones es aquella que indica que, en la estación del Metro Pino Suárez, un trabajador observó a una persona que, al día siguiente, descubrió que estaba muerta años atrás luego de ser atropellada por un tren. Se trata, entonces, de un fantasma que deambula por dicha estación.

Leyendas de México
Metro CDMX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a a+ 7.2 en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo
Te Puede Interesar
crepusculo de un dios
a más: Películas del Cine Mexicano para ver este fin de semana GRATIS
Especiales a más + 7.2
Los-warren-conjuro-4.jpg
La historia real detrás de El Conjuro 4: el aterrador caso de los Warren que nunca se resolvió
Especiales a más + 7.2
Extraterrestres
¿Es 3I/ATLAS una nave extraterrestre? La NASA responde mientras crecen las teorías
Especiales a más + 7.2
angelina y salma.jpg
Brujería en Catemaco: Salma Hayek y Angelina Jolie desatan el misterio en la tierra de los hechiceros
Especiales a más + 7.2
brujas
Captan supuestas brujas realizando ritual en el Cerro de la Estrella y desatan pánico en redes
Especiales a más + 7.2
muñeca-anabelle
¡Una supuesta víctima más de Annabelle, la muñeca poseída!
Especiales a más + 7.2
nostradamus
Predicciones de Nostradamus: ¿un preludio de guerra global en 2025?
Especiales a más + 7.2
profecías mayas
De miedo: las profecías mayas que siguen dando que hablar... esto decían sobre el fin del mundo
Especiales a más + 7.2
×
×