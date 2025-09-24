¿Qué es ‘The Rapture Day’? Una creencia religiosa que pocos conocen

‘The Rapture Day’ o ‘El Día del rapto’ es una creencia religiosa que ha logrado dominar las redes sociales, convirtiéndose en una profecía entre los seguidores de la fe cristiana. Para muchos de nosotros el nombre nos resulta completamente desconocido, debido a que pocos conocen en qué consiste.

¡Experiencia religiosa y extrema! La Santa Cruz en Xochitepec TV Azteca [VIDEO] Alejandra Carvajal nos presenta en su reportaje una experiencia religiosa y extrema: la subida de la Santa Cruz en Xochitepec. ¡Historias impactantes!

Para que entiendas mejor su relevancia en las redes sociales, te explicaremos en qué consiste y por qué obtuvo tanta fuerza. Así que toma nota, porque te explicaremos cómo la profecía obtuvo tanta relevancia.

¿Qué es el día del rapto?

Todo empezó con un pastor de Sudáfrica conocido como Joshua Mhlakela, quien en una entrevista aseguro tener una visión, explicando que Jesús regresara al mundo durante el Roks Hashaná, que es el año nuevo judío, por lo que la mitad de la población desaparecerá, mientras que la otra parte de los ciudadanos se quedara en el mundo terrenal.

Se prevé que ‘The Rapture Day’ estaría ocurriendo entre el 23 y 24 de septiembre, por lo que hay muchos usuarios que han salido de sus casas para esperar la llegada de Dios. Mientras otros aprovechan el momento para regalar sus pertenencias, puesto que ya no lo van a necesitar cuando sean llevados al cielo, una creencia religiosa que se está saliendo de control.

¿Qué dice la Biblia sobre el día del rapto?

‘The Rapture Day’ es un hecho religioso que sí se menciona dentro de la biblia, específicamente en Mateo 24:40, donde se menciona que Jesús se llevará a una parte de la población, mientras que la otra permanecerá en el mundo.

Sin embargo, son muchos los usuarios que han destacado que la creencia religiosa no nos anunciará con una fecha exacta; será algo que ocurre repentinamente. Además, no es la primera vez que ocurre, en el 2011, una profecía que no se cumplió.

Ante tal situación, los expertos han mencionado que la población no debe caer en pánico . Incluso, recalcan que diariamente debemos vivir la vida plenamente como si fuera el ultimo día, ya que es una profecía que podría pasar en cualquier momento sin previo aviso.