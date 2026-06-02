Conoce los 3 datos más locos del ajolote

En la actualidad el ajolote es un animal que se ha abrazado totalmente como parte de la cultura popular y hoy todo mundo le reconoce. Sin embargo, aunque la información también es basta en estos días, hay algunos datos que realmente te sorprenderán de este animal endémico. Por eso, los expertos te platican los 3 datos más locos sobre los ajolotes.

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¿Cuáles son los 3 datos más locos sobre el ajolote?

El origen del nombre de este animal llegó gracias al término axolotl, el cual proviene de la lengua náhuatl y significa monstruo o perro de agua. Y espacios como el Universum de la UNAM indican que esto está estrechamente relacionado con el dios Xolotl, el cual era el guía hacia el inframundo en la cosmovisión de los mexicas.

No son originarios de Xochimilco

Aunque el día de hoy son relacionados directamente con esta zona de la Ciudad de México y que hay cerca de 17 especies, el más famoso proviene de la Cuenca del Valle de México. Estos animalitos se movilizaban en un inicio en Chalco y por la zona de Zumpango. Aunque hoy Xochimilco se conoce como su casa, no se trató de las zonas donde estaban hace años.

Respiran a través de 3 vías distintas

Aunque son parte de la familia de las salamandras, por lo que prácticamente son anfibios, tienen la particularidad de respiración a través de 3 posibilidades. Poseen branquias, pulmones y así también lo pueden hacer a través de la piel. En ese sentido, son animales que realmente resultan extraordinarios, pues también es cierto que sufren de una condición llamada neotenia que los hace extremadamente particulares.

Gran capacidad regenerativa

A través de los estudios a lo largo de los años, los científicos han observado que estos animales poseen una extraordinaria capacidad regenerativa. Se ha comprobado cómo el ajolote es capaz de regenerar sus extremidades (patas o cola), sus apéndices y situaciones aún más complejas como ciertas regiones del corazón y de los ojos.