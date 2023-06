VIDEO: Capturan a extraños peces que parecen ser monstruos marinos.

¡Una historia que resguarda algo impactante! Conoce a Santa Inocencia.

Este video se ha viralizado y le ha dado la vuelta al mundo dentro del internet en un instante, ya que podemos ver a unos animales marinos que parecen no serlo por su aspecto un poco terrorífico. Se puede observar como un hombre sostiene a varios peces con la mano, mientras les pone la pata de un cangrejo y estos empiezan a morderla con sus pequeños pero filosos dientes. Muchos internautas comentan que se trata de un truco de edición o tal vez de seres extraños que no son de nuestro planeta, pero la verdad es que estos peces son una especie llamada Odontamblyopus Iacepedii, y no miden más de 30 centímetros, lo cual los hace seres inofensivos, además de que se alimentan de peces más pequeños como moluscos o crustáceos.

Te puede interesar: Graban a oso dándose un chapuzón en una alberca de Monterrey.

Estos peces habitan en Japón, China y Corea, es por eso que no es una especie que sea conocida como otras, muy pocas veces se han llegado a ver y la información que hay es escasa, pero no cabe duda de que el hombre que los encontró es afortunado de ver a estos animales marinos en vivo y a color.