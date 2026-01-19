Caminos de la Vida | Programa 19 Enero 2026

Conecta
Azul dejó a Roberto porque él vive de su mamá, quien está dispuesta a resolverle la vida, pero la mamá de Azul quiere que lo perdone y regrese con él. ¿Debería hacerlo?
Ante la queja de Rosa de haber sido abandonada por Francisco, él da su versión y niega haberla dejado por otra mujer. ¿Qué sucedió con la pensión que Francisco le daba a Rosa?
Rosa le pide a su hija Azul que regrese con Roberto, pues la nota ‘desubicada’. ¿Será que no quiere perder la estabilidad económica de la mamá de Roberto?