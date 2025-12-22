Caminos de la Vida | Programa 22 Diciembre 2025

Conecta
Adal Ramones revela tener un profundo agradecimiento hacia Eugenio Derbez por un detalle que tuvo con su hija Paola sobre un cortometraje que la joven produjo como proyecto de titulación.
¿Los malos entendidos quedaron dentro del reality? Nos visitaron los finalistas de La Granja VIP, Kim, Teo, ‘El Patrón’ y La Bea, quien aprovechó para enviarle un claro mensaje a Fabiola Campomanes.
Todos los granjeros se dieron cita en la Final de La Granja VIP, donde La Bea, Kim, Teo y Eleazar, quedaron como finalistas. Estas fueron sus primeras impresiones al terminar el exitoso reality, donde Alfredo Adame se coronó.