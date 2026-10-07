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Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal llegan para investigar los momentos paranormales inquietantes captados de noche y que pasan desapercibidos

Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal revisan momentos que no todos lograron notar.

En Extranormal, Octavio Elizondo y el equipo revisaron algunos de los momentos que pueden pasar desapercibidos durante sus investigaciones nocturnas. Juntos analizan imágenes y situaciones consideradas inquietantes, buscando identificar aquellos detalles que no fueron evidentes para todos durante las experiencias paranormales.

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