Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal llegan para investigar los momentos paranormales inquietantes captados de noche y que pasan desapercibidos
Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal revisan momentos que no todos lograron notar.
En Extranormal, Octavio Elizondo y el equipo revisaron algunos de los momentos que pueden pasar desapercibidos durante sus investigaciones nocturnas. Juntos analizan imágenes y situaciones consideradas inquietantes, buscando identificar aquellos detalles que no fueron evidentes para todos durante las experiencias paranormales.