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Octavio Elizondo y El Equipo de Etranormal investigan los ritos oscuros de La Escondida

Octavio Elizondo y el equipo investigan los misterios de una antigua hacienda.

Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal llegan a la hacienda La Escondida, ubicada a minutos de Tepic, para investigar relatos relacionados con posibles ritos oscuros. El lugar ha generado temor entre habitantes de la comunidad y se convierte en el escenario de una investigación en la que el equipo busca conocer qué ocurre cuando los santos dejan de ser testigos de lo que sucede en este sitio.

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