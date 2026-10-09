Octavio Elizondo y El Equipo de Etranormal investigan los ritos oscuros de La Escondida

Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal llegan a la hacienda La Escondida, ubicada a minutos de Tepic, para investigar relatos relacionados con posibles ritos oscuros. El lugar ha generado temor entre habitantes de la comunidad y se convierte en el escenario de una investigación en la que el equipo busca conocer qué ocurre cuando los santos dejan de ser testigos de lo que sucede en este sitio.