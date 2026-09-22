Extranormal revela los peligros detrás de lo paranormal
Detrás de cada investigación existen riesgos que ponen a prueba al equipo. Octavio Elizondo revela a lo que se enfrentan.
Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal muestran los peligros que, según el programa, forman parte de sus investigaciones paranormales. Los integrantes explican que cada caso requiere fortaleza espiritual, física y mental, mientras reconocen que las experiencias y riesgos a los que se exponen incluso los llevan a reconsiderar si deben continuar explorando estos fenómenos.