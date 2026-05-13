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Extranormal | Programa completo del 13 de mayo del 2026 | Casa de Cultura genera íntegra

Los fenómenos inexplicables en el lugar mantienen atemorizados a visitantes y trabajadores.

Investigadores de lo paranormal llegaron a una antigua casa de cultura en Colima tras múltiples reportes de sucesos extraños dentro del recinto. Testigos aseguran escuchar ruidos inexplicables, sentir presencias y experimentar fenómenos que no logran comprender. Aunque nadie sabe exactamente qué ocurre en el lugar, algunos habitantes creen que una fuerza oscura podría estar detrás de los inquietantes acontecimientos.

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