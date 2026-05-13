Mi cuñado le maneja hasta la cartera | Programa del 13 de mayo 2026 de Acércate a Rocío

Lizet está muy preocupada por su hermana, pues su actual pareja la está alejando de su familia. Sin embargo, Paola no lo ve así; asegura que su familia le quitaba su dinero y Brian sí la cuida. Brian da la cara y le advierte a su cuñada que no se meta en su relación, pues lo que debe hacer Paola es cuidarlo sólo a él. El papá de Paola asegura que no quiere el dinero de su hija; sólo quiere que Paola visite a su madre enferma. Un testimonio perturbador podría hacer que a Paola se le caiga la venda de los ojos.