¡La privó de su libertad! El hermano de Sofía controlaba vida y quiere evitar que haga los mismo con Paola
Sofía confiesa que su hermano contralaba su dinero y sus amistades; le advierte a Paola que, si no se aleja de él, pasará por lo mismo y sufrirá mucho.
Sofía, la hermana de Brian, entra a la clínica de emociones para revelar que Brian, su hermano, la privó de su libertad. Pero no sólo eso, le quitó sus tarjetas, le controlaba el sueldo y no la dejaba tener novio ni amigos. Ahora, Sofía le advierte a Paola que ella podría sufrir lo mismo que ella si no abre los ojos a tiempo. ¿Paola logrará recapacitar alejándose de Brian y acercándose a su mamá?