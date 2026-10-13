Extranormal: Octavio Elizondo investiga hallazgos que pasan desapercibidos

Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal se adentran en los hallazgos de testigos de fenómenos paranormales para analizar aquellos detalles que pueden pasar desapercibidos durante las investigaciones. El programa pone el foco en los testimonios y las observaciones que surgen durante estas experiencias, con el objetivo de revisar qué elementos llaman la atención de quienes aseguran haber presenciado sucesos fuera de lo habitual.