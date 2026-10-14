Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal: ¿qué captaron las cámaras que nadie logró ver?

Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal revisan una investigación nocturna junto a testigos de fenómenos paranormales para analizar momentos que quedaron registrados por las cámaras, pero que habrían pasado desapercibidos durante la revisión inicial. El programa vuelve sobre esas imágenes y los testimonios para explorar los detalles que despertaron inquietud entre quienes participaron en la experiencia.