Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal analizan evidencias que desafían las coincidencias

Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal revisan evidencias enviadas por los espectadores para analizar momentos que despiertan dudas: algunos podrían tener una explicación lógica, mientras que otros siguen generando interrogantes. A través de las imágenes y los testimonios recibidos, los expertos exploran la delgada línea entre una coincidencia y aquello que sus protagonistas consideran un posible fenómeno paranormal.

