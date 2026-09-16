Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal exploran una construcción rodeada de misterio en Guanajuato

Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal llegan a Guanajuato para explorar una peculiar construcción que, de acuerdo con las historias que la rodean, guarda acontecimientos que permanecen en la memoria. El lugar también es señalado como una posible “aula energética” debido a sus particulares medidas áureas, dando paso a una investigación llena de misterio.