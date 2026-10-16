Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal investigan los fenómenos que surgen en silencio

Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal analizan las evidencias enviadas por testigos de experiencias que consideran fuera de lo común. Durante la investigación, los expertos plantean que no todo puede percibirse en el momento de una exploración y que algunos registros aparecen cuando llega la calma. Las imágenes y testimonios abren nuevas preguntas sobre aquello que permanece oculto durante una investigación.