Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal atienden casos marcados por fenómenos que les roban la tranquilidad
Octavio Elizondo y su Equipo de Extranormal enfrentan casos que han alterado la tranquilidad de varias personas.
Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal atienden a personas que buscan recuperar la tranquilidad después de vivir fenómenos paranormales que han alterado su vida cotidiana. El equipo se acerca a estos casos para conocer las experiencias de quienes aseguran sentirse afectados por presencias o situaciones inexplicables y tratar de encontrar respuestas ante aquello que les ha generado temor.