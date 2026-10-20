Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal enfrentan sucesos paranormales en una vivienda abandonada

Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal investigan una vivienda en ruinas donde, según los testimonios presentados, ocurrirían sucesos paranormales que no parecen detenerse. El deterioro del inmueble complica el acceso y representa un riesgo para los investigadores, quienes se adentran en un lugar rodeado de misterio. La exploración busca documentar los acontecimientos reportados en esta inquietante investigación.