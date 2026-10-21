Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal llevan las investigaciones al límite

Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal llevan sus investigaciones al límite al seguir los hallazgos reportados por los espectadores. Con nuevas pistas sobre la mesa, el equipo se adentra en la búsqueda de respuestas para explorar los casos y documentar aquello que ha despertado la curiosidad de la audiencia. ¿Qué descubrirán durante estas investigaciones?