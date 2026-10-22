Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal investigan una hacienda aterradora en Colima
Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal investigan los inquietantes reportes de una pequeña comunidad de Colima.
Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal acuden al llamado de habitantes de una comunidad de Colima, donde, según los testimonios, una presencia oscura estaría aterrorizando a la población. En el poblado, de apenas 70 habitantes, una antigua hacienda es señalada por presunta actividad paranormal. El equipo buscará documentar los relatos y explorar qué hay detrás de las experiencias reportadas.