Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal atienden un llamado de auxilio por supuesta brujería en Guadalajara
Un llamado de auxilio lleva a Octavio Elizondo y a su equipo hasta una vivienda donde una mujer asegura ser víctima de brujería.
Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal acuden a una zona alejada de Guadalajara para investigar el caso de quien asegura estar siendo víctima de brujería. Dentro de su hogar, los especialistas buscan comprender las experiencias que la mujer describe y explorar el ambiente inquietante que, según el relato, se percibe en el lugar.