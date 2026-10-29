Octavion Elizondo y El Equipo de Extranormal: investigan casas malditas y presencias que aterrorizan a sus habitantes
Casas marcadas por supuestas maldiciones, oscuridad y personas que buscan ayuda. Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal se adentran en lo desconocido.
Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal llegan para investigar inquietantes historias de casas presuntamente malditas, lugares donde sus habitantes aseguran vivir entre la oscuridad y situaciones que los llenan de temor. Una exploración de testimonios y experiencias de personas que buscan respuestas y ayuda ante los misterios que rodean sus hogares.