Extranormal investiga un hospital abandonado en Aguascalientes, México, marcado por el misterio
El equipo viajó a un antiguo hospital donde habitantes aseguran que aún ocurren fenómenos difíciles de explicar.
Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal viajaron a un antiguo hospital abandonado en Aguascalientes, un lugar que, según testimonios, permanece rodeado de presuntos fenómenos paranormales. El inmueble, que durante años atendió a pacientes, hoy luce completamente deshabitado y es señalado por visitantes como un sitio cargado de historias, misterio y experiencias difíciles de explicar.