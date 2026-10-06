Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal enfrentan una inquietante presencia
Una extraña presencia vuelve a aparecer durante la investigación de esta noche en Extranormal.
En Extranormal, Octavio Elizondo y el equipo regresaron para investigar lo ocurrido con la entidad que había establecido contacto con Octavio durante una investigación nocturna. Las cámaras registraron un momento inquietante que ahora forma parte de la revisión del caso, mientras el equipo busca encontrar una explicación a lo sucedido durante aquella experiencia.