Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal siguen investigando momentos paranormales que pasaron desapercibidos, pero fueron captados por las cámaras

Octavio Elizondo y El equipo de Extranormal presentan una investigación escalofriante luego de recibir mensajes de espectadores que señalaron presuntos fenómenos paranormales que habrían pasado desapercibidos durante sus recorridos. Las observaciones abren la puerta a revisar nuevamente esos momentos y analizar los detalles que no fueron detectados inicialmente por los investigadores.