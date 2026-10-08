Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal siguen investigando momentos paranormales que pasaron desapercibidos, pero fueron captados por las cámaras
Espectadores alertaron al equipo de Extranormal sobre extraños momentos que podrían haber pasado inadvertidos durante sus investigaciones.
Octavio Elizondo y El equipo de Extranormal presentan una investigación escalofriante luego de recibir mensajes de espectadores que señalaron presuntos fenómenos paranormales que habrían pasado desapercibidos durante sus recorridos. Las observaciones abren la puerta a revisar nuevamente esos momentos y analizar los detalles que no fueron detectados inicialmente por los investigadores.