Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal regresan a “Al Cuartel” y enfrentan la oscuridad

Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal regresan a “Al Cuartel”, un lugar donde ya han enfrentado situaciones relacionadas con la oscuridad en más de una ocasión. Durante sus anteriores investigaciones, uno de los integrantes del equipo sufrió un incidente, por lo que esta nueva visita representa un regreso a un escenario que permanece rodeado de misterio y experiencias inquietantes.