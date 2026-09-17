Octavio Eliondo y el Equipo de Extranormal investigan los poltergeist y su posible origen

Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal investigan los fenómenos poltergeist, situaciones que el programa presenta como cada vez más frecuentes. Durante el caso se plantea una posible relación con la energía de las personas, así como con emociones como la envidia y los pensamientos negativos. La investigación busca explorar qué podría estar detrás de este tipo de experiencias, dentro de una casona que alberga peliculas.