Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal revelan: ¿Qué viven los investigadores de Extranormal detrás de cámaras?
Detrás de cada investigación existen experiencias y riesgos que pocas veces se conocen.
Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal muestran lo que hay detrás de sus investigaciones y las experiencias que enfrentan durante cada caso. El programa también aborda los riesgos que forman parte de estas exploraciones, mientras los investigadores buscan hacer frente a situaciones que describen como relacionadas con la oscuridad que acecha a algunas personas.