Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal: Investigan una broma que se volvió un tormento y ahora

Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal reciben la llamada de un joven que asegura ser víctima de un inquietante huésped. Según el relato presentado en el programa, lo que comenzó como una broma terminó convirtiéndose en un tormento. El equipo analiza el caso para conocer qué habría ocurrido y explorar los fenómenos descritos.