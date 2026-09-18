Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal investigan extraños seres en los drenajes

Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal investigan los testimonios sobre extraños seres que, según los relatos presentados en el programa, habitarían dentro de los drenajes. Además, el equipo acude a un puente peatonal señalado por antecedentes de suicidios para conocer las historias que rodean este lugar y explorar los elementos que forman parte de la investigación.

