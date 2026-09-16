Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal: “El recipiente del diablo” lleva al límite al equipo
Un nuevo caso pone a prueba al equipo de Extranormal.
Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal llegan para investigar “El recipiente del diablo”, un caso que, de acuerdo con lo presentado en el programa, llevará al límite a los especialistas durante su investigación. El equipo se adentra en una historia rodeada de misterio y situaciones inquietantes mientras busca respuestas sobre este peculiar recipiente.