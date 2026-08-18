a mas nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal llegan a un bar de Guadalajara marcado por la Ouija

Un bar de Guadalajara se convirtió en escenario de una nueva investigación de Extranormal.

Por: Hugo Pantoja

Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal llegaron a un bar de Guadalajara donde, según el relato compartido, habría ocurrido una experiencia presuntamente paranormal durante una sesión de Ouija. Los actuales propietarios buscan respuestas sobre los acontecimientos que rodean al lugar y solicitaron la intervención del equipo para explorar qué podría estar detrás de las experiencias que aseguran haber ocurrido.

Tags relacionados
Extranormal