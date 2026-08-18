Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal llegan a un bar de Guadalajara marcado por la Ouija

Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal llegaron a un bar de Guadalajara donde, según el relato compartido, habría ocurrido una experiencia presuntamente paranormal durante una sesión de Ouija. Los actuales propietarios buscan respuestas sobre los acontecimientos que rodean al lugar y solicitaron la intervención del equipo para explorar qué podría estar detrás de las experiencias que aseguran haber ocurrido.