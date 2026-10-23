Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal exploran un lugar ligado a un trágico incidente
Una instalación abandonada y una presencia inexplicable llevan al equipo de Extranormal a investigar un sitio marcado por una tragedia.
Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal investigan una instalación abandonada donde se reporta la presencia de un ente que parece marcar una zona relacionada con un trágico incidente ocurrido tiempo atrás. El equipo explora el lugar para conocer los relatos que rodean este espacio y las experiencias que han alimentado las versiones sobre posibles fenómenos paranormales.