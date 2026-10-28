Extranormal y El Equipo de Extraniormal investigan el colapso de una cúpula sobre un altar en Jalisco
Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal investigan un inquietante suceso en Jalisco, donde una cúpula colapsó sobre un altar.
Octavio Elizondo y El Equipo de Extranormal llegan a San Juanito de Escobedo, Jalisco, para investigar una supuesta batalla espiritual relacionada con el colapso de una cúpula de 12 metros sobre un altar. El equipo se adentra en este inquietante caso para explorar los detalles del suceso y las historias que rodean este lugar.