Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal enfrentan dos investigaciones inquietantes
Dos investigaciones llevan al equipo a escenarios rodeados de historias inquietantes.
Octavio Elizondo y el equipo de Extranormal enfrentan dos investigaciones. En la primera, regresan a la llamada Ciudad Abandonada, un sitio donde se dice que se practica brujería. Después, exploran un cine abandonado cuya historia quedó marcada por un suicidio y relatos sobre una supuesta presencia oscura. Ambos casos llevan al equipo a escenarios cargados de misterio.