Huérfanas | Capítulo 18 | La bandera de la paz

Le dijeron a Lourdes sobre Fabricio y Maripili, así que decidió perdonarla y dejar atrás sus diferencias. Fabricio sigue con la espinita y sabe que algo pasa entre Aralia y Rodrigo aunque ella lo niega. Melina está de lado de César sin importarle lo que le hizo a su hermana y Nana lo enfrentó y amenazó.

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