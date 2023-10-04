Huérfanas | Capítulo 18 | La bandera de la paz
Lourdes se enteró del beso que se dieron Maripili y Fabricio, así que ese fue un punto a su favor para que Lourdes accediera a aceptar sus disculpas.
Le dijeron a Lourdes sobre Fabricio y Maripili, así que decidió perdonarla y dejar atrás sus diferencias. Fabricio sigue con la espinita y sabe que algo pasa entre Aralia y Rodrigo aunque ella lo niega. Melina está de lado de César sin importarle lo que le hizo a su hermana y Nana lo enfrentó y amenazó.
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